العاصمة: وضع حيز الخدمة 28 محطة توليد كهربائي ذات ضغط عالي

سطرت مصالح ولاية الجزائر، برنامجا خاصا لضمان استمرارية تزويد قاطني العاصمة بالكهرباء والغاز خلال الصائفة المقبلة.

وترأس أمس الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية، خصّص لمتابعة عدد من الملفات الهامة. حيث تم تقديم عرض شامل حول قطاع الطاقة بالولاية. وتضمن مخطط انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، لضمان استمرارية تزويد قاطنة العاصمة خلال الصائفة المقبلة. حيث سيتم وضع حيز الخدمة 28 محطة توليد كهربائي ذات ضغط عالي، تم الانتهاء من إنجازها. كما يتم إنجاز شبكة كهرباء على خطين إثنين بطول 41 كلم، بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها نحو 80 بالمائة.

الوزير أثنى على المجهودات المبذولة من قبل مصالح شركة سونلغاز، لاسيما النتائج الإيجابية المسجّلة خلال صائفة 2025. مبرزا فعالية التنسيق بين مصالح ولاية الجزائر وسونلغاز، ومنوها إلى المساهمة الفعالة للإتفاقية المبرمة بين المؤسسة العمومية الولائية “أسروت” وشركة “سونلغاز” في صيانة الطرقات بعد تدخلات الشركة،

وفي ذات السياق، قدم الوزير تعليمات لإحصاء المرافق الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة. قصد توجيهها للتزويد بمولدات كهربائية بهدف تخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين. تحسبا لموجات الحر الشديدة المتوقعة مستقبلاً نتيجة التغيرات المناخية. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لرفع العراقيل لتنفيذ البرامج المسطرة، مع تطهير وضعية الديون العالقة مع مصالح سونلغاز.

وفي ختام الإجتماع، أسدى الوزير توجيهات للولاة المنتدبين والمدراء لوضع التدابير اللازمة تحضيرا لاحتضان العاصمة لعدد من التظاهرات الوطنية والدولية المقبلة. بالإضافة إلى تسطير برنامج خاص بتنشيط مدينة الجزائر خلال العطلة الشتوية المقبلة.

