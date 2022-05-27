العاصمة: وفاة شخصين في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات، بالطريق السيّار الدار البيضاء -الجزائر بمنتزه الصابلات بحسين داي بالعاصمة.

وفي بيان لمصالح الامن الوطني، فقد وقع الحادث على الساعة الثالثة صباحا و 32 دقيقة، حيث تمثل في اصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات.

الأولى من نوع بيجو 206، محطمة كليا، والثانية كيا ريو محطمة جزئيا، والثالثة من نوع اودي محطمة جزئيا.

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