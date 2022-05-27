العاصمة: وفاة شخصين في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات
لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات، بالطريق السيّار الدار البيضاء -الجزائر بمنتزه الصابلات بحسين داي بالعاصمة.
وفي بيان لمصالح الامن الوطني، فقد وقع الحادث على الساعة الثالثة صباحا و 32 دقيقة، حيث تمثل في اصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات.
الأولى من نوع بيجو 206، محطمة كليا، والثانية كيا ريو محطمة جزئيا، والثالثة من نوع اودي محطمة جزئيا.
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علي أرزقي: مخطط لمد شبكة ميترو العاصمة بطول 60 كلم عبر 58 محطة
علي أرزقي: مخطط لمد شبكة ميترو العاصمة بطول 60 كلم عبر 58 محطة
كما كشف علي أرزقي الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، بأن الدولة رفعت العقبات التقنية التي كانت تقف أمام تطور عملية إنجاز وتوسعة “ميترو العاصمة”. باعتباره شريان حيوي وحساس لفك الإختناق المروري.
وقال علي أرزقي خلال إستضافته بالقناة الأولى، إن المشاريع الجاري إنجازها حاليا تهدف إلى توسعة شبكة النقل عبر الميترو بالجزائر العاصمة. من خلال رفع عدد المحطات الى 58 محطة وعلى طول 60 كلم. مشيرا إلى أن الدولة رصدت أغلفة مالية معتبرة لتسريع وتيرة الإنجاز و ضمان التسليم في الآجال المحددة.
وبخصوص آلة الحفر الجديدة التي جلبتها مؤسسة كوسيدار ، قال علي أرزقي، إنها تستعمل لأول مرة في الجزائر في مثل هذه المشاريع وهي متطورة جدا. و هي بمثابة مصنع متكامل بحيث تقوم بعملية حفر النفق وتشييده في نفس الوقت. و هو ما يساعد على التقدم في الأشغال بسرعة و بسواعد و قدرات جزائرية.
هذه مشاريع توسعة الميترو بالعاصمة
كشف علي أرزقي الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، أن هناك عدة مشاريع توسعة تخص ميترو الجزائر “شرق وغرب العاصمة”. والتي من شأنها فك الإختناف المروري.
وأضاف علي أرزقي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن إنجاز الأشغال الفنية والهندسية على مستوى ربط المطار الدولي بشبكة الميترو عبر الحراش تتم وفقا للآجال المحددة. حيث تم رصد مبلغ 93 مليار دينار .
كما كشف علي أرزقي، بأن هناك مرحلة ثانية من أشغال التوسعة لربط “وادي السمار بالحراش”. و تضم 09 محطات على طول 5،9 كلم. مشيرا إلى أن هذا الخط حيوي جدا. خصوصا وأنه يمر عبر أربع بلديات تضم مرافق إجتماعية واقتصادية حيوية وأقطاب جامعية. وسيسمح هذا الخط بتوفير خدمات النقل عبر الميترو لأكثر من 400 ألف مسافر يوميا.