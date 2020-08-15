العاصمة ووهران تسجلان أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 38133 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1360حالة وفاة.

بينما تماثلت 336 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 26644 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 37 شخصا بالعنايةالمركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +68

وهران: + 64

البليدة: +45

البويرة: + 27

ورقلة: +24

عنابة: +24

تيبازة: +18

تبسة: + 16

تلمسان: + 15

الجلفة: +15

جيجل: + 14

عين الدفلى: +12

أدرار: + 11

سطيف: +11

الوادي: +10

مستغانم: +10