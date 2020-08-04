العاصمة: 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 32504 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1248 حالة وفاة.

بينما تماثلت 474 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 22375 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 57 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 12 ولايات لم تسجل أي إصابات.

وسجلت العاصمة أكبر حصيلة من الإصابات في 24 ساعة الاخيرة متبوعة بالمسيلة ثم وهران .

وللإشارة فقد سجلت كل من ولاية جيجل وتندوف إرتفاع كبير في عدد الإصابات فيما تراجعت سطيف وقسنطينة.

وجاء توزيع الولايات التي عرفت إرتفاعا كالتالي:

الجزائر: +52

المسيلة: + 42

وهران: + 37

البليدة: +35

الوادي: +33

جيجل: + 32

البويرة: + 25

تندوف: +24

أدرار: + 21

بسكرة: +21

تيبازة: +18

مستغانم: +18

الطارف: + 18

عنابة: +17

سطيف: +15

قسنطينة +13

بومرداس: +12

عين الدفلى: +10

قالمة: +10