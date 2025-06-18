العاصمة.. توقيف 7 أشخاص يروّجون المهلوسات أمام المؤسسات التربوية بالدار البيضاء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها الاشتباه في تحركات ونشاط بعض الأشخاص في مجال بيع المؤثّرات العقلية، بالقرب من إحدى المؤسسات التربوية بالدار البيضاء.

وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الفرقة تحرّياتها الميدانية التي أفضت إلى توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم. وضبط وحجز 560 قرصاً من المؤثّرات العقليية، و65 قرصاً من المخدرات الصلبة. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 3 ملايين و450 ألف سنتيم من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية جناية الحيازة، التخزين، النقل، المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة.