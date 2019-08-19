العاصميون الأكثر شراء للسيارات والبليديون يؤكدون عشقهم “للموطوات”

نشر الديوان الوطني للإحصائيات أرقاما جديدة حول شراء المركبات الجديدة والقديمة بمختلف أنواعها، وذلك خلال السداسي الأول من سنة 2018.

وحسب الأرقام، فقد كان العاصميون أكبر مشتر للسيارات السياحية، حيث اقتنوا أكثر من 66 ألف سيارة.

وسجلت أرقام ديوان الإحصائيات أن أكثر 508 آلاف سيارة بين قديمة وجديدة بيعت خلال السداسي الأول من 2018.

وجاء سكان ولايتي البليدة وبومرداس كثاني وثالث أكبر مشترين للسيارات النفعية بأكثر من 32 ألف و20 ألف سيارة على التوالي.

بينما كانت الولاية الأقل شراء للسيارات السياحة هي تندوف بـ236 سيارة فقط.

البليديّون يؤكدون عشقهم “للموطوات”

وحسب الأرقام، فقد اقتنى سكان البليدة 7495 دراجة نارية، بين قديمة وجديدة، في النصف الأول من 2018.

وكان سكان العاصمة الهاربين من الازدحام ثاني أكثر من اشترى دراجات نارية بـ5834 دراجة، وبعدهم السطايفية بـ3575.

وحملت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات عدة تفاصيل أخرى، خاصّة فيما تعلق باقتناء مركبات خاصة بنشاطات اقتصادية.

إذ تظهر الإحصائيات أن فلاحي بومرداس الأكثر اقتناء للجرارات بـ377 جرارا، يليهم فلاحو البويرة بشراء 337 جرارا.

وفيما يخص الشاحنات، فقد كان سكان الجلفة الأكثر شراء لها خلال النصف الأول من سنة 2018 بـ2101 شاحنة.