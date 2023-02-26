العالم الجزائري نور الدين مليكشي يحقق رقما قياسيا في المجال العلمي

بلغت عدد الاقتباسات العلمية لعالم الفيزياء الجزائري البروفيسور نور الدين مليكشي، في الأبحاث العلمية، إلى ما يفوق 10 آلاف اقتباس.

وقد احتفلت كلية UML Kennedy للعلوم، بالإنجاز الذي حققه عميدها نور الدين مليكشي

وغردت الكلية على تويتر “تهانينا لعميدنا، نور الدين مليكشي، الذي حقق للتو، بل وتجاوز، 10000 اقتباس. وبالضبط 10017 إنجاز رائع.

وبدأ العالم الجزائري المسار العلمي في الجزائر، حيث حصل على أول درجة جامعية في الجزائر عام 1980.

من خلال شغفه بالعلوم، تلقى مليكسي منحة دراسية لمواصلة تعليمه في الخارج. حيث حصل في عام 1987 على لقب أستاذ في جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة.

وقد ساهم البحث الذي أجراه العالم الجزائري والخبير بالبصريات والتحليل الطيفي بالليزر، نور الدين مليكشي. في أحدث مهمة ناسا على المريخ.

وهبطت مركبة ناسا الجوالة “المثابرة” على سطح المريخ، حيث تمثل خطوة غير مسبوقة في البحث عن الحياة بالكوكب الأحمر.

للإشارة، سجّل نور الدين مليكشي عدة براءات اختراع، منها اختراع أجهزة وألياف بصرية متطورة وصغيرة وسهلة الاستعمال.

كما تستخدم في مجالات التشخيص في الطب وعلاج الأسنان، وأيضا اختراعات أخرى ناجعة في الهندسة المدنية وعلم المحيطات.

كما تم منحه العديد من الجوائز، منها جائزة سمارت (تعزيز منطقة وسط المحيط الأطلسي من أجل الغد) خلال العام 2006.

وكذا جائزة كابيتول هيل، جائزة ناسا للبحوث، جائزة البحوث من المعاهد الوطنية للصحة لمبادرة الأعمال الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك جائزة البحوث من وزارة الدفاع الأعمال المبادرة الصغيرة، جائزة التكنولوجيا الحيوية، وجائزة التكنولوجيا الحيوية، وغيرها.

ونظير جهوده وعلمه، تم تعيينه من قبل حاكم ولاية ديلاوير الأمريكية سفيرا إلى كوكب المريخ، بعد منحه شهادة رمزية.

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