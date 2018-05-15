العاهل السعودي يشكك في جودة مياه زمزم

دعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيراً في طعم ماء هذا المنبع.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لصحيفة “عكاظ”.

أنه تلقى إتصالا هاتفيا من الملك سلمان عبد العزيز، تساءل فيه للإطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا المنبع.

قائلا: “كأنني ألاحظ تغيراً في طعم ماء زمزم…هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم”.

ونقلت الصحيفة عن السديس، أنّ هنالك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم.

أين سيكون ماء زمزم في متناول الجميع، وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء.