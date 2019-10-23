العاهل السعودي ينهي مهام وزير الخارجية عبد العزيز العساف

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العاهل السعودي ينهي مهام وزير الخارجية عبد العزيز العساف
بقلم نويس عبد الجلال

أنهيت، اليوم الأربعاء، مهام وزير الخارجية للملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبه.

وفي مرسوم ملكي، فقد أعفي ابراهيم عبد العزيز عساف من منصب وزير الخارجية للملكة العربية السعودية.

وفي ذات المرسوم والصادر عن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، فقد تم تعيين خليفة لوزير المالية الأسبق.

حيث تم تعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

تجدر الإشارة على أنّ عبد العزيز العساف المعفى من منصبه قد شغل سابقا وزيرا للمالية، ثم عيّن وزير دولة، وعضواً في مجلس الوزراء السعودي.

وفيما بعد عين وزيرا للخارجية في 27 ديسمبر 2018 خلفاً لعادل الجبير، ليتم انهاء مهامه من منصبه بأمر ملكي، في 23 أكتوبر 2019.


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