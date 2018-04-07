العثورعلى جثة رضيع مرمية قرب محطة المسافرين بقالمة

الرضيع تم نقله على متن سيارة الإسعاف لمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.
تمكن عناصر أمن دائرة بني بوسعيد في تلمسان من حجز 38 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج ببلدية باب العسة.
العملية قام بها عناصر الفرقة المتنقلة…
تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع لأمن ولاية تلمسان من تحرير فتاة قاصر من قبضة خاطفيها نهاية الأسبوع الماضي.
يتعلق الأمر بفتاة قاصر تبلغ من العمر17…
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لنقل جثة رضيع عثر عليها مرمية قرب محطة المسافرين ببلدية قالمة.
الرضيع تم نقله على متن سيارة الإسعاف لمستشفى الحكيم عقبي…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)