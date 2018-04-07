عاجل

العثورعلى جثة رضيع مرمية قرب محطة المسافرين بقالمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
العثورعلى جثة رضيع مرمية قرب محطة المسافرين بقالمة
بقلم هشام قاسمي

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لنقل جثة رضيع عثر عليها مرمية قرب محطة المسافرين ببلدية قالمة.

الرضيع تم نقله على متن سيارة الإسعاف لمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital