العثور على أثر حياة يعود إلى 3.5 مليار سنة

عثر علماء في أستراليا على متحجرات تعود لحوالي 3.5 مليارات سنة، وتشكل أقدم أثر يؤكد الحياة على الأرض.

ورصد باحثون من جامعتي كاليفورنيا وويسكونسن بصمات كيميائية لـ11 كائنا جرثوميا ينتمون إلى 5 أنواع مختلفة.

وبعض هذه الكائنات الجرثومية المنقرضة اليوم هي سلالة من الكائنات المجهرية أحادية الخلايا ومعدومة النواة.

ويبلغ عرضها 0,01ميليمتر وكانت موجودة على الأرض قبل 3,5 مليارات سنة، هو مؤشر على أن الحياة بدأت قبل ذلك بكثير.

ولا يوجد دليل مباشر على وجود حياة قبل 4,3 مليارات سنة، لكن لا يمكن استبعاد هذه الفرضية بعد هذا الإكتشاف.