العثور على الطفلة “ملاك فرقاني” في صحة جيدة

أخبار الجزائر
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العثور على الطفلة “ملاك فرقاني” في صحة جيدة الطفلة ملاك فرقاني
بقلم نسرين محفوف

أعلنت المنظّمة الوطنيّة لحماية الطفولة، مساء أمس الخميس، العثور على الطفلة “ملاك فرقاني” المختفية من قسنطينة، في صحة جيدة.

وحسب المنظمة، فقد أكدت عائلة الطفلة في اتصال هاتفي أنها صحة جيدة. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والفحوصات الطبية.

للتذكير، فقد أعلنت المنظّمة الوطنيّة لحماية الطفولة، عن اختفاء ملاك فرقاني، الاثنين الماضي في ظروف غامضة بولاية قسنطينة.

وحسب المنظمة، فإن “ملاك فرقاني”، تبلغ من العمر 15 سنة من ابن باديس، بن يعقوب، ولاية قسنطينة. وكانت قد خرجت يوم الاثنين 24 ماي، من منزلها العائلي على الساعة 08:00 صباحا.


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