العثور على جثة الطفلة المفقودة سيدرا

عثرت مصالح الدرك الوطني، مساء اليوم الخميس، على جثة الطفلة المفقودة “حمادي سيدرا”، في ولاية سطيف، بعد 3 أيام من البحث.

وتم العثور على جثة الطفلة، بمحاذاة واد بوسلي، أين تنقل مصالح الدرك، وأهل الضحية إلى المكان. وتأكدوا من الجثة لي تعود للطفلة المفقودة سيدرا.

وفُقدت الطفلة البالغة من العمر 32 شهرا، بعدما كانت رفقة عائلتها التي قدمت من ولاية الجلفة. لتأدية واجب العزاء بمنطقة مزلوق بسطيف.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أطلقت، منذ 3 أيام، حملة بحث عن الطفلة سيدرا.

وقامت مصالح الحماية المدنية، بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين. بالبحث عن الطفلة ببلدية مزلوق.

كما تم البحث بنواحي المهادة على المدخل الغربي لمركز بلدية مزلوق على الطريق الولائي رقم 140 بمحاذاة واد بوسلام.

واستمرت عملية البحث بإعادة تمشيط محيط المنزل وضفاف ومجرى واد بوسلام بالمنطقة ذاتها. إلى أن تم العثور على جثة الطفلة مساء اليوم.