العثور على جثة حيوان آخر بشحنة القمح القادمة من فرنسا ووضع المورد في القائمة السوداء

أعلن وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة حيوان آخر بشحنة القمح القادمة من فرنسا وهي في حالة تعفن.ويتعلق الأمر، بشحنة قمح قادمة من فرنسا، تبلغ 27 ألف طن، وصلت إلى ميناء وهران.

وكانت المصالح المعنية، قد عثرت على جثة الحيوان الأول، أثناء تفريغ جزء من الحمولة، على مستوى ولاية سعيدة، يوم 10 جوان الجاري.وأكد الوزير، إنه وفور العثور على جثة الحيوان، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتدخل كل المختصين.من مصالح التجارة ومراقبة الصحة النباتية، ومراقبي الديوان الوطني للحبوب، وكذا أسلاك الأمن.وتم توقيف عملية تفريغ الحمولة.

وأضاف الوزير: “تم استكمال عملية المراقبة والتحليل لذات الشحنة، يوم الأحد الماضي. ليتم العثور، أمس الثلاثاء، على جثة حيوان آخر وهي في حالة تعفن، داخل الباخرة”.ليتم إتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم إعطاء أوامر بوقف تفريغ الشحنة، وإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة.وكذا وضع المورد المعني، في القائمة السوداء.وأكد الوزير، إن مصالحه تحرص على صحة المواطن، وعلى تطبيق دفتر الشروط الجديد لاستيراد القمح، على كل الدول بدون استثناء.

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