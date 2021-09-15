العثور على جثة خمسيني في كشك قديم بتبسة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، صبيحة اليوم الأربعاء، لأجل تحويل جثة شخص متوفي، وجد جثة هامدة داخل كشك قديم مهجور على مستوى حي محطة المسافرين القديمة بالولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تحويل جثة الشخص والذي يبلغ من العمر 55 عاما، على متن سيارة الاسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb