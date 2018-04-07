العثور على رفاة أحد “الشهداء” بمغارة في البيض

عثرت قوات الأمن، بمغارة واد الغول جنوب بلدية بريزينة في البيض، على هيكل عظمي من المحتمل أن يعود لأحد شهداء المنطقة.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” إلى أنه وبالإضافة الهيكل العظمي،فقد وُجد أيضا وثائق وأدوات تعود للحقبة الثورية.

فضلا عن بعض المعدات منها مسدس وأدوات حلاقة و كابوس وملابس جاري التحقق من هويتها ومن هوية الهيكل العظمي.

التحقيق يرتقب أن يشمل العمر والتاريخ الزمني للهيكل العظمي، وكذا مدى مطابقة الوثائق مع شهادات المجاهدين بالمنطقة.