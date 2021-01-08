العثور على عجوز عمرها 80 سنة مذبوحة داخل غرفتها في عنابة

الأمن أوقف نجل الضحية للتحقيق معه بعد الاشتباه في تورطه بقتلها

اهتز، ليلة أول أمس، “كورنيش” عنابة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راحت ضحيتها عجوز تبلغ من العمر 80 سنة، وجدت مذبوحة ومقتولة في غرفتها على مستوى شارع “مصطفى بن بولعيد” المعروف بـ “البولفار”.

وأوضح ضابط المناوبة في المديرية الولائية للحماية المدنية لـ “النهار”، أنه تم تسجيل تدخل في حدود الساعة الخامسة و16 دقيقة، أول أمس الخميس، من أجل نقل جثة عجوز على مستوى شارع “مصطفى بن بولعيد”، وجدت متوفية ولها جروح على مستوى الوجه والرقبة باستعمال آلة حادة.

وبتدخل عناصر الشرطة المختصة إقليميا وأعوان الشرطة العلمية والجنائية، تبين بأن الضحية تدعى “ن.الزهرة”، تبلغ من العمر 80 سنة، تسكن برفقة ابنها في الطابق الأول، ويقطن ابنها الآخر في الطابق الفوقي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وتحويلها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “إبن رشد”، قصد إخضاعها للتشريح من طرف الطبيب الشرعي ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وذكرت مصادر مقربة لـ “النهار”، بأن قوات الشرطة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت ابن الضحية البالغ من العمر ٥٠ سنة، والذي قد يكون يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، ويشتبه في تورطه في قتل والدته، فيما تواصل عناصر الشرطة تحرياتها واستجواب الموقوف، واستغلال كافة الأدلة العلمية التي وُجدت في مسرح الجريمة، والتحقيق إن كانت أطرافا أخرى متورطة في هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها الولاية، نهاية الأسبوع المنصرم.