العثور على مديرة أعمال عائلة كارداشيان ميتة داخل صندوق سيارتها

أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان صحافي عن العثور على جثة نجيلا كوكاوسكي 55 عاماً مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة. والمختفية منذ 22 ديسمبر الحالي، جثة داخل صندوق سيارتها في لوس أنجلس.

واضافت الشرطة في بيانها حتمال أن تكون مديرة اعمال عائلة كارداشيان السابقة ضحية جريمة قتل. بعدما ذكر تقرير الطب الشرعي أنّها تعرّضت للخنق ولإصابات شديدة في الرأس والرقبة.

وذكرت صحيفة “فارايتي” أنه “تم بالفعل القبض على مشتبه به. لكننا لا نعرف حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة”.

كما أوضحت صحيفة “فارايتي” أن كوكاوسكي شوهدت للمرة الأخيرة في منطقة شيرمان أوكس بولاية كاليفورنيا. وأن المشتبه به هو صديقها جيسون باركر البالغ من العمر 49 عاماً.

وأصدرت عائلة كارداشيان بيانا جاء فيه: “كانت الأفضل حقاً، لقد اهتمت بكل واحدة منا وحققت المستحيل، سنفتقدها كثيراً. تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة”.

للإشارة، فإن كيمبرلي نويل كارداشيان ويست وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان ولدت في 21 أكتوبر عام 1980.

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية.

ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون.

وأصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.

سبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004.

ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أوت من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري. لكن سرعان ما تطلقت بعد زواج دام 72 يوما فقط.

وفي 24 ماي 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا.

وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في جانف 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما.

وفي 19 فيفري 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق.

ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة.