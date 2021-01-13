العثور على ورشة سرية لصناعة “الإكستازي” في وهران!

5 مسبوقين استأجروا منزلا وحوّلوه إلى “مخبر” لصناعة الإجرام

تمكن عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية أنشأت ورشة تقليدية سرية لتصنيع وتقليد حبوب “الإكستازي“، تتكون من 5 مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

وحسب مصادر عليمة، فإن عملية الشرطة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود نشاط لشبكة إجرامية خطيرة في مجال ترويج الأقراص المهلوسة، حيث حوّل أفراد الشبكة منزلا مستأجرا إلى ورشة سرية لتقليد وتصنيع المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي” باستعمال مواد طبية مسجلة ومزجها بمواد كيميائية مضرّة بالصحة لترويجها وسط الشباب.

وأفضت التحريات وعملية ترصد المتهمين إلى تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، وبعد أخذ إذن بتفتيش المسكن، تم ضبط 167 قرص على شكل “إكستازي”، معدات تصنيع للمؤثرات العقلية، مبلغ 2.4 مليون سنتيم، 5 هواتف نقالة ومركبتين تستعملان في النقل والترويج.