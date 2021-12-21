العثور على 94 رأس غنم نافقة تم التنكيل بها من قبل مجهولين بسطيف

واستيقظ أولياء التلاميذ وكذا الرأي العام بولاية سطيف أمس على وقع خبر اختطاف للطفلة (ن.ميرا) التي تبلغ من العمر سبع سنوات. من أمام “سوبيرات” بحي ليتور في حدود الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين.

وفي هذا السياق وحسب مصادر “النهار” فإن الفاعل إختفى بيها لمدة تقارب الساعتين. قبل أن يتم العثور عليها باحدى العمارات المجاورة ملطخة بالدماء على مستوى الوجه والثياب.

أين أكد نفس المصدر، أن الفاعل حاول إرجاع الضحية من نافذة صغيرة موجودة بجانب العمارة التي كان بابها مغلق ليلقي بها من علو حوالي مترين. لتسقط على رأسها الوقت الذي تم تحويلها على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

وأضافت ذات المصادر، أن الفاعل تم التعرف عليه بكاميرا المراقبة التي تعود لنفس السوبيرات بحي بلحرش ليتور. كما أنه قد يكون الجاني من المجرمين الخطيرين الذين استفادو من الإفراج الأخير “لقراس” الذي أقره رئيس الجمهورية.

من جهته طمأن “كمال حمادو” مدير المدرسة الخاصة “عاليا” محل تمدرس التلميذة الضحية “ميرا” أولياء التلاميذ الذين انتابهم الخوف من مصير أطفالهم الذين يتمدرسون بالقرب من محل وقوع الاختطاف. بأن الوضع الأمني للمتمدرسين مسيطر عليه داخل المؤسسة وخارجها واليقظة موجودة إلى أن يتم تسليم التلميذ إلى أهله.

مؤكدا في حوار مع “النهار” أن التلميذة الضحية خرجت من المدرسة في حدود الساعة 12.00 من منتصف نهار البارحة بسبب فترة الإمتحانات. وتوجهت الى البيت ومن ثم الى غاية الساعة الخامسة 17.00 هي من مسؤولية أولياءها. الذين ربما كلفوها بشراء مستلزمات البيت من عند “السوبيرات”. مستطردا أن أهل الضحية متعودين إرسال بنتهم رفقة فتاة اخرى لأخذ دروس خصوصية بعد الدوام.