العدالة تعلن عن عدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه اتحادية عمال البريد

أصدرت محكمة دار البيضاء، بالعاصمة، حكمها في قضية إضراب اتحادية عمال البريد والمواصلات الوطنية، الذي دعت إليه الأسبوع الماضي.

وجاء في حكم المحكمة، عدم شرعية وقانونية الإضراب، لأنه يسبب أضرار كبيرة بالمؤسسة يصعب تداركها مستقبلا.

وكانت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات، قد أعلنت عن إضراب وطني لمدة 3 أيام تنديدا على غلق باب الحوار.

وحسب ما جاء في بيان الاتحادية، فإن الإضراب سيكون أيام 28 و29 و30 أفريل الجاري، للضغط على مصالح الوزارة.

ويأتي الإضراب -حسب البيان ذاته- تنديدا بسياسية التماطل التي تنتهجها الوزارة لتسوية مطالب عمال القطاع المهنية منها والاجتماعية.

وإعادة النظر في مطالبهم المرفوعة من طرف الاتحادية الوطنية الخاصة بعمال بريد الجزائر و”موبيليس” ونقاباتي المؤسسة لاتصالات الجزائر و”الاتصالات الفضائية”.