العدد لم يتجاوز 30 راكبا.. إلغاء رحلتين بحريتين بسبب قلة المسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إلغاء رحلتي وهران _ سات، وسات _ وهران المبرمجتين بتاريخ 24 و 25 أكتوبر الجاري.

وذلك نظرا لعدم مردوديتهما من الناحية التجارية بالنسبة للمؤسسة حيث لا يتجاوز عدد المسافرين بهما حدود 30 راكبا.

وحسب بيان شركة النقل البحري للمسافرين، فقد تم تحويل ركاب رحلة ( وهران _ سات 24 أكتوبر ) الملغاة إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا بتاريخ 26 أكتوبر، أو رحلة وهران _ مرسيليا بتاريخ 29 أكتوبر مع التكفل بمصاريف التنقل و التعويض التام للمسافرين المتضررين.

أما بالنسبة لرحلة سات_ وهران يوم 25 أكتوبر، فقد تم تحويل ركابها على متن رحلة مرسيليا _ الجزائر بتاريخ 28 أكتوبر، أو رحلة مرسيليا_ وهران يوم 02 نوفمبر مع التكفل بكل المصاريف الناجمة عن هذا التغيير. يضيف المصدر نفسه.