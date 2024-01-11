العدل الدولية تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلساتها الأولى اليوم الخميس، للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل إبطال ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة. التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية. في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية. والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

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