العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع الحصيلة إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50669 شهيدا، و115225 مصابا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وصل الى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيداً و162 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار, 1309 شهداء و3184 إصابة.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني استأنف في 18 مارس عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي، وسط خرق الاحتلال لبنوده، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من القطاع.

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