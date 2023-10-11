العدوان على غزة.. 1078 شهيدا وانقطاع التيار الكهربائي بالقطاع

استشهد 1078 فلسطينيا وأصيب 5314 آخرون، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية، كما شهد القطاع انقطاع التيار الكهربائي، بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية،أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا و5184 مصابا. فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا و130 مصابا. وأشارت حصيلة سابقة، إلى سقوط 973 شهيدا، وأكثر من 5130 مصابا.

كما ذكرت وسائل إعلام بانقطاع التيار التيار الكهربائي على عموم غزة، بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، أعلن في وقت سابق أن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود. كما ووجّه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية بغزة، كانت قد أطلقت السبت الماضي، عملية “طوفان الأقصى”. ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.