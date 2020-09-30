العراق يعلن الحداد على وفاة أمير الكويت

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد على وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت الحكومة العراقية، في بيان نقلته وكالات أنباء دولية، “يشارك العراق حكومة وشعبا الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وأضافت الحكومة العراقية “بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، وفاء لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.