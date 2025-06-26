العرباوي: دور هام يضطلع به ديوان مكافحة المخدرات لكسب رهان هذه المعركة

طالب الوزير الأول نذير العرباوي بضرورة اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة والتأكيد على أهمية مكافحة المخدرات بتظافر الجهود بين مؤسسات الدولة والتعبئة الإعلامية

وأضاف العرباوي فيالكلمة التي ألقاها الإطلاق الرسمي لانطلاق تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة أنه يجب تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي والهيئات ومواصلة العمل لكشف الأطراف المتورطة وتحميلها المسؤولية

مشيرا الى أنه يوجد جهد تشريعي رافقته الإستراتيجية الوطنية التي أشرف عليها رئيس الجمهورية والتي تؤكد التزام الدولة الجزائرية بمكافحة هذه الظاهرة

كما أكد الوزير الأول عن الدور الهام الذي يضطلع به ديوان مكافحة المخدرات لكسب رهان هذه المعركة المتعددة الجبهات.