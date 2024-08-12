العرباوي يتحادث مع الوزير الأول وزير الإقتصاد والمالية لدولة النيجر

أجرى اليوم الوزير الأول نذير العرباوي، بقصر الحكومة، محادثات مع الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمين زين. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وخلال جلسة العمل التي شملت وفدي البلدين، أكد الوزير الأول على الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية النيجر الشقيقة. منوها بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين،

كما أشار الوزير الأول الى التعاون الثنائي الذي يطمح البلدان إلى الارتقاء به إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى. من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة .

من جهته، أشار الوزير الأول النيجري إلى أن زيارته إلى الجزائر رفقة وفد وزاري هام تكتسي أهمية بالغة معربا عن اعتزازه بتواجده بالجزائر. التي كان لها دوما دور حاسم في مرافقة بلاده في جهودها التنموية. ومواقف إيجابية تجاه جمهورية النيجر، لاسيما في أصعب المراحل التي مرت بها. معربا على وجه الخصوص عن شكره و تقديره البالغ لموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لأي تدخل عسكري بالنيجر.

كما أعرب أيضا عن تمسك بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالشراكة والتعاون مع الجزائر التي تربطها معها علاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار. وتطلعها إلى المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في مرافقة جمهورية النيجر. في مساعيها الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية على ثرواتها. وتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة.

كما أكد الوزير الأول النيجيري على أهمية المشاريع الهيكلية المشتركة بالإضافة إلى تلك التي خصصتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. من أجل التضامن والتنمية بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.