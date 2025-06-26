العرباوي يشرف على إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، على انطلاق فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حضر افتتاح هذه الفعالية، التي تجري تحت شعار “كسر القيود، الوقاية والعلاج، التعافي للجميع”، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب ممثلين عن هيئات رسمية.

وسيتم بالمناسبة تقديم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029، إلى جانب تنظيم 4 ورشات تخص محاور هذه الإستراتيجية.