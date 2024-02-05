العرباوي يلتقي ببرازافيل بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي, اليوم الإثنين, بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وتم خلال المحادثات استعراض تطورات الاوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تسريع مسار التسوية السياسية.

وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره الكبير لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا, مشددا على ضرورة استفادة الفرقاء الليبيين من التجربة الجزائرية في هذا المجال, لإيجاد الصيغ المناسبة لإنهاء الازمة الليبية.