العربية.. اللغة الثانية الأكثر انتشارًا في فرنسا

تمتلك فرنسا أكبر جالية في شمال إفريقيا، حيث يتم التحدث في فرنسا بـ 72 لغة إقليمية. بالإضافة إلى سبع لغات أخرى تسمى اللغات غير الإقليمية.

ويشير أحدث تقرير صادر عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في فرنسا. إلى أن المقيمين في فرنسا يستخدمون عدة لغات أخرى في اتصالاتهم.

في الواقع، على الرغم من أن فرنسا ليست دولة “أحادية اللغة” وأن الفرنسية هي لغتها الرسمية الأولى. فإن المقيمين في هذا البلد يستخدمون، بشكل يومي، عدة لغات أخرى، والتي تأتي بشكل رئيسي من شمال إفريقيا.

وهكذا، في تصنيف INED، المذكور في Le Livre d’une langue المنشور تحت إشراف باربرا كاسان. بعد الفرنسية، تم وضع اللهجة العربية في المركز الثاني، بإجمالي من 4 ملايين متحدث في فرنسا.

وإذا كانت اللهجة العربية تحتل هذا المكان بعد الفرنسية، فذلك يرجع إلى استخدامها بشكل رئيسي بصيغتها الشمال إفريقية. كما أنه من الممكن أن نجدها أيضًا بصيغتها المصرية والسورية واللبنانية وغيرها.