العروي: “اخترت الجزائر عن قناعة وسأقدم الأفضل لجعل الشعب فخورا”

أكدت النجمة الجديدة للجمباز الجزائري، جنى العروي، بأن اختيارها تمثيل الجزائر، كان عن قناعة تامة، مبدية عزمها تقديم أفضل ما لديها لجعل الشعب الجزائري فخورا.

ونشرت جنى العروي، رسالة عبر حسابها على منصة “إكس”، أكدت فيها بأن قرارها بتغيير جنسيتها الرياضية، من أجل تمثيل الجزائر، كان عن قناعة تامة منها.

كما كشفت النجمة الجديدة للجمباز الجزائري، بأن المنتخب الجزائري للجمباز، يتماشى مع أهدافها، وطموحاتها المستقبلية.

من جهة أخرى، أبدت لاعبة الجمباز جنى العروي، عزمها تقديم أفضل ما لديها، من أجل جعل الشعب الجزائري فخورا بها.