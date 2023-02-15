العقيد فاروق عاشور: مرافقة السلطات العليا للحماية المدنية ساهم في تحقيق حصيلة تدخلات إيجابية

أكد مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، أن ما حققه الفوجان الموفدان. للمساهمة في أعمال الإغاثة والإنقاذ بسوريا وتركيا من “حصيلة تدخلات إيجابية”. هو نتيجة “للمرافقة المستمرة” للسلطات العليا لهذا الجهاز.

كما أوضح العقيد عاشور، في تصريح صحفي، أن الفوج كان يتوفر على كل التخصصات الضرورية. لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية. وقد تجسدت في الميدان–كما قال–“فعالية وجدوى تلك البرامج التي تسهر على تطبيقها”. و”استمراريتها السلطات العليا وتؤكد عليه في كل مرة”.

في حين، أضاف بالقول: “ذات البرامج التكوينية ساهمت في الرفع من قدراتنا لتحقيق خدمة عمومية راقية”. و”كذا الأمر بالنسبة لمختلف التجهيزات والمعدات”. التي “نحوزها والتي مكنت إلى حد بعيد في نجاح مهمتنا بسوريا وتركيا”.

وبخصوص كلمة رئيس الجمهورية، التي وجهها إلى عناصر الحماية المدنية أثناء تواجدهم بالمناطق المنكوبة، قال العقيد لقد كانت “حافزا كبيرا لنا”. و”كان لها وقع خاص في نفوسنا جميعا”. ويذكر أن فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية العائدة من تركيا كانت قد تمكنت من إنقاذ 13 شخصا وانتشال 96 جثة.

كما توجه إلى تركيا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فوج مكون من 89 عضوا. مصنفا على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى. منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردوم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة.