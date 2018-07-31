العقيد مصطفى لهبيري يستقبل سفير البرتغال بالجزائر 

استقبل المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني سفير البرتغال بالجزائر كارلوس أولفيرا.

وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في ميادين مختلفة كالتكوين والتدريب وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة.

كما أشاد سفير البرتغال بالجزائر بالتجربة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وذلك من حيث خبرة إطاراتها وكذا المعدات المتطورة والحديثة التي تستعملها الشرطة الجزائرية في أداء المهام المتمثلة في السهر على أمن المواطن والممتلكات.