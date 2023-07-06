العلماء يكشفون السر… من هنا جاء ماء الأرض

ظل سؤال كبير حول كيفية تشكل المياه والتي تمثل 71 في المئة من إجمالي مساحة كوكب الأرض.

وطرح العلماء عبر السنين، العديد من الفرضيات التي حاولت إيجاد تفسير لوجود المياه على سطح الأرض.

وتراوحت هذه الفرضيات بين وصول المياه إلى الأرض عبر الكويكبات التي اصطدمت بها. إلى أن الأرض نفسها هي التي أنتجت الماء من تلقاء نفسها.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، حقق العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا قفزة كبيرة على طريق حل هذا اللغز.

ويقول هؤلاء إن الأرض تشكلت من كتل جافة وصخرية، بما يشير إلى أن المياه ظهرت في مرحلة متأخرة في تكوين الكوكب.

وقال العلماء، أن إضافة المواد الرئيسية المتطايرة الضرورية للحياة إلى كوكب الأرض، بما في ذلك المياه. برزت في آخر 15 في المئة من عملية تكوين الأرض.

ويعود تاريخ تشكل الأرض إلى 4.5 مليار سنة، ويحاول العلماء فهم العمليات التي نشأ فيها الكوكب.

وفي واحدة من أسهل الطرق لاستكشاف طريقة تشكل الكوكب، تتبع العلماء الماغما (الصخور المنصهرة) التي تتدفق عميقا

في داخل الأرض.

وبدراسة طبقات الأرض، خلص العلماء إلى أنها لم تتشكل فورا، إنما تجمعت كمواد اندمجت مع بعضها البعض بمرور الوقت.

ووجد الباحثون في الدراسة نقصا في المواد المتطايرة في أعماق الأرض، وهي مواد يمكن أن تتبخر بسهولة وتشمل الماء.

لكن هذه المواد وجدت بكثرة في الطبقة العليا (الوشاح العلوي).

وهذا يشير إلى أن الأرض عندما نشأت كانت جافة وصخرية والماء جاء إلى كوكبنا في وقت لاحق.