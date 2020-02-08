«العمرة 30 يوما فقط.. وسنعاقب الوكالات المحتالة»!

حذّر الديوان الوطني للحج والعمرة، الوكالات السياحية المعتمدة لتأطير المعتمرين خلال هذا الموسم، من نشر الإعلانات التضليلية .

التي يكون الغرض منها استقطاب المعتمرين، في وقت تكون هذه الإعلانات مخالفة للقانون وإجراءات التأشيرة وغيرها.

خاصة بعد انتشار إعلانات توهم المعتمرين بإقامة أكثر من شهر في البقاع المقدسة.

وكشف مدير العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـ«النهار»، عن تحذير مصالحه لهذه الوكالات.

بنشر مثل هذه الإعلانات، التي تعتبر غير قانونية واحتيال على المعتمرين، مشيرا إلى أن بعض الوكالات .

قالت إن الأمر لا يتجاوزكونه خطأ مطبعيا فقط،رغم أن الإعلانات المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تبرز العدد بشكل لافت.

وقال، مدير العمرة، علي شعباني إن الديوان حذر أصحاب هذه الوكالات من ممارسة مثل هذه الطرق لاستقطاب المعتمرين.

وأمر بعدم مخالفة ما ينص عليه القانون في هذا الجانب، مشيرا إلى أن التأشيرة لا تتجاوز مدة شهر، والإعلان .

عن عمرة بـ40 يوما أو أكثر يعد احتيالا على المعتمر لأن ذلك لن يتحقق.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن قانون السلطات السعودية صارم في هذا الجانب، وأن أي تجاوز لمدة التأشيرة.

يترتب عنه عقوبات على الوكالة تصل حد المنع من ممارسة النشاط على مستوى المملكة، فضلا عن عقومات مادية صارمة.

ضد المتجاوزين، حيث أن هذه العقوبات تكون سارية حتى في حال تأخر المعتمر من دون علم الوكالة.

وأوضح شعباني بأن الديوان أخطر الوكالات المعتمدة وحذرها من العمل بهذه التجاوزات.

غير أنه غير مسؤول عن الوكالات غير المعتمدة من قبله، كما أن هذه الوكالات غير مسموح لها بنشر الإعلانات أصلا.

لاستقبال جوازات المعتمرين، وأنها تقع تحت طائلة القانون ومساءلة مصالح الأمن.

ونشرت وكالات سياحية إعلانات ومناشير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا على واجهات مقراتهم.

تشير إلى تنظيم رحلات عمرة للبقاع المقدسة يمكث فيها المعتمر 45 يوما وكذا 48 يوما وأكثر وأقل.

وهي الإعلانات التي جاءت مخالفة لما تنص عليه إجراءات التأشيرة التي تمنحها السلطات السعودية والتي لا تتجاوز 30 يوما.

وتعمدت بعض الوكالات نشر مثل هذه الإعلانات لاستقطاب المعتمرين وتسلم جوازاتهم.

ثم منحها لوكالات أخرى في إطار المناولة، أين يتم إقناع المعتمرين بعد تسليم جوازات السفر.

بأنه لا توجد عمرة فوق 30 يوما وأن المنشور كان فيه خطأ .

أو أن العرض المتعلق بـ40 يوما وأكثر انتهى، وهناك رحلات أخرى وغيرها من الحيل.