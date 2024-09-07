العملية الانتخابية جرت في ظروف جيدة على مستوى 58 ولاية

جرت اليوم السبت عملية التصويت لاختيار رئيس الجمهورية في ظروف جيدة عبر كامل الوطن. حسب ما أشاد به ممثلو مداومات المترشحين للرئاسيات.

ونقلا عن “وأج”، أكد سمير عقون، المنسق الإعلامي للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون أنه “بناءً على التقارير التي تصل الى خلية المتابعة والتنسيق على مستوى المديرية الوطنية للمداومة. فإن العملية الانتخابية تجري في ظروف جيدة على مستوى 58 ولاية بما يسمح للناخب الجزائري بالتعبير عن رغبته في اختيار رئيسه في المرحلة القادمة بما يناسبه”.

وتابع سمير عقون أن “استكمال البرنامج الهام الذي بدأه رئيس الجمهورية منذ 5 سنوات”. على أن يتواصل للسنوات الـ 5 القادمة. وفي حال إعادة تجديد الثقة فيه بمناسبة هذا الاستحقاق. وذلك “بما يعود بالخير والفائدة على الشعب الجزائري على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية”. يضيف عقون.

بينما أشاد جمال بلول، مدير الحملة الانتخابية لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بـ”حسن سير” العملية الانتخابية على المستوى الوطني، بالرغم من تسجيل “بعض التجاوزات الفردية” التي لم تؤثر على سير العملية.

ومن جهته قال أحمد سمير عقون، مدير الحملة الانتخابية لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف. إن العملية الانتخابية تجري على العموم في “أجواء عادية ميزها إقبال هادئ للمواطنين”. بالرغم من “تصرفات معزولة في بعض مراكز الاقتراع”.

كما قال سمير عقون بأنه “تم التصدي لمثل هذه التصرفات وإخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” لاتخاذ الاجراءات اللازمة.