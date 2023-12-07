العميد دراني: إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين الدرك والشرطة

قال العميد محمد دراني مدير المدرسة العليا للدرك الوطني، أن توقيع البروتوكول مع الشرطة. يعد حدثا هاما يندرج ضمن إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسستينا الأمنيتين.

وقال العميد دراني على هامش التوقيع على البروتوكول. أن التحديات الأمنية الراهنة لاسيما ما تعلق منها بالجريمة المنظمة والتخريبية، تتطلب مزيدا من الجودة والفعالية والنجاعة في الأداء. وهذا ما لا يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوحيدها من أجل الرفع من مستوى تكوين المورد البشري من خلال تكييف البرامج التعليمية الملقنة مع المتغيرات الدولية والإقليمية.

وأشار العميد في ذات السياق. إلى أن هذه التوأمة تضمن جملة من البنود أهمها تبادل الخبرات بين هذين الصرحين التكوينيين بشكل موسع وهادف. بالإضافة كذلك إلى تنشيط محاضرات ومداخلات بين الطرفين في كافة مجالات التعاون. وكذا المشاركة في الملتقيات والأيام الدراسية ، تنفيذ تمارين نظرية وعملياتية مشتركة.وهذا ما سيساهم في الإرتقاء بالتكوين إلى مستويات عليا تعكس الرؤية الإستشرافية للسلطات العليا للبلاد.