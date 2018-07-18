العميد غالي بلقصير ينصب العقيد حميتي قائدا للقيادة الجهوية الثالثة ببشار 

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، على مراسم تنصيب العقيد حميتي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار.

واستقبل قائد الدرك الوطني من قبل اللواء شنقريحة السعيد قائد الناحية العسكرية الثالثة بمقر قيادة الناحية.

وهذا قبل الإشراف على مراسم التنصيب على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام الراية، بحضور ضباط وإطارات الناحية.

إثر ذلك، قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار.