العميريني يفتتح جناح السعودية في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر

إفتتح سفير السعودية بالجزائر، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، اليوم الخميس، جناح المملكة في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر.

وتشارك السعودية في هذا المعرض بعدد من الكتب المُميزة، من وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية، مثل جامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

واستقبل العميريني رفقة الملحق الثقافي في الجزائر، ناصر بن طامي البقمي، ضيوف الجناح، من الوزراء والسفراء وزوار المعرض.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر “سيلا 2019″، أمس الأربعاء، على أن تستمر إلى غاية الـ9 من شهر نوفمبر القادم.