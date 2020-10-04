العواصف تجتاح التشيك وتقطع التيار الكهربائي عن أزيد من 13 ألف منزل

تسببت العواصف التي اجتاحت التشيك، اليوم الأحد، في انقطاع التيار الكهربي عن أكثر من 13500 منزل بعدة مناطق في البلاد.

وذكر راديو “براغ” الدولي أن العواصف بدأت ظهر أمس وأن انقطاع الكهرباء حدث بالشكل الأكبر في منطقتي “مورافيا” و”بوهيميا”.

وأضاف راديو براغ أن عددا كبيرا من أعمدة التيار تضررت بسبب سقوط الأشجار الناجم عن العواصف الشديدة.

كما ضربت فرنسا، عاصفة ألكس، فقد على إثرها ثمانية أشخاص بجنوب شرق البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية تسجيل تساقط 450 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار.