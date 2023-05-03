العودة إلى التقاعد النسبي .. جعفر عبدلي يوضح

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي ان مشروع تعديل نظام التقاعد المتواجد على مستوى البرلمان لم يتطرق إلى ملف التقاعد النسبي.

ووأضح المدير العام للصندوق ان مشروع تعديل نظام التقاعد على مستوى البرلمان والذي تحدثت عنه وزير العمل والضمان الإجتماعي سيمس منحة التقاعد لتصبح 15 ألف دينار. وأيضا معاش التقاعد الذي سيرتفع إلى 20 ألف دينار وفقط.

وبهذا نفى جعفر عبدلي إمكانية العودة للتقاعد النسبي في الوقت الحالي .

وخلال إشرافه على إفتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد أكد عبدلي قرار التثمين السنوي للمنح والمعاشات.

وتابع المدير العام للصندوق انه ولأوّل في تاريخ الجزائر أصبحت منحة التقاعد “l’allocation de retraite” تخضع لحد أدنى مضمون يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون “SNMG” أي 15.000 دينار.

كما تم رفع الحد الأدنى المضمون لمعاش التقاعد ” la pension de retraite” إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون. بعد ما كان في الماضي يساوي 75% من الأجر المرجعي المحدد بــ 18.000 دينار.

واضاف عبدلي أن الزيادات تتراوح بين 3 و5% ، سيتم صبها بداية من شهر جوان المقبل، وبأثر رجعي من شهر ماي، حيث ستمسّ يزيد عن 3.4 مليون مستفيد، وخصص لها ما يقارب 52 مليار دينار.

اين أكد الميدر العام حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة، والمتقاعدين بصفة خاصة.

وقرر رئيس الجمهورية في الإجتماع الوزاري الاخير مراجعة معاشات التقاعد في الجزائر في الفاتح من شهر ماي كل سنة.