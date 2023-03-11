العيدي عوداش: القاضيات الجزائريات نلن المكانة التي يستحقنها في القضاء

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اليوم السبت عيدي عوداش، بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اقرت يوم 10 مارس. من كل عام يوما دوليا للقاضيات ودعت كيانات الأمم المتحدة والمنظمات والمجتمع المدني ورابطات القاضيات. إلى الاحتفال بهذا اليوم من أجل تعزيز مكانة المرأة القاضية.

كما أضاف عوداش ان هذا الإعلان الأممي يعد اصافة نوعية تتدعم بها الحقوق المقررة. مذكرا أن المرأة القاضية في الجزائر قد نالت المكانة التي تستحقها، في سلك القضاء. من حيث العدد وتقلد المناصب العليا.

وأردف ذات المتحدث، أن المراة القاضية تغطي كل جميع المحاكم وتتواجد بنوعية في أعلى هرم في السلطة القضائية. كما أن تواجدها في المحكمة للعليا ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بيس وليد اليوم.

وقال عوداش ان المنظمومة التشريعية في بلادنا قد تم بناؤها على أساس إقرار المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بالانتساب الى القضاء، فلا تمييز بينهما في تقلد المنصب، كما نطمح لجعله يوما مناسبا لتسيير هذا المرفق العام، وهذا بتظافر منتسبي هذا القطاع.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة كل الزميلات القاضيات للانضمام بقوة للارتقاء برسالة القضاء والذي لا يأتي الا بالعمل المتنافي.