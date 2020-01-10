الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا تحدد خطة العمل مع الوزراء الجدد

تسعى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا لتحديد خطة عمل مع وزراء الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات.

أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، قاسي أيت يعلى، اليوم الجمعة، أنه في مهمة عمل للجزائر بشأن إجراء محادثات ولقاءات تشاور مع الوزراء الجدد.

وقال قاسي أيت يعلى، في إتصال هاتفي مع النهار أولاين، أن لقائه مع وزير التجارة،كمال رزيق كان فرصة لتوضيح معالم العمل مستقبلا، وضمان توسيع إستثمارات الجالية الجزائرية بالخارج في أرض الوطن.

كما أشار أيت يعلى أن وفدا هاما من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا إنتقل خصيصا إلى الجزائر لإجراء لقاءات مع وزراء الحكومة الجديدة، ودراسة عدة ملفات معهم.

وأوضح ايت يعلى أن الغرفة عقدت أزيد من 6 لقاءات مع ستة وزراء منذ يوم الإثنين الماضي.

وأكد أن 3 إجتماعات أخرى سيتم عقدها بداية من الأسبوع المقبل مع ثلاث وزراء أخرين.

وذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا أن هذه اللقاءات ستمكن الغرفة من تحديد ووضع خطة عمل واضحة المعالم مع الوزراء.

وأكد أن الأولوية ستكون بالتنسيق مع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما أن ملف الإستثمار بالوطن وتحويل الخبرة والأموال للجزائر سيتصدر نقاشات الغرفة مع الوزراء.