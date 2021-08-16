الغلق النهائي للقناة التلفزيونية “لينا tv “

أكدت وزارة الإتصال، في بيان لها اليوم الإثنين، غلق القناة التلفزيونية “لينا tv ” نهائيا.

وجاء في البيان، “إنه استجابة لطلب سلطة السمعي البصري، فإن وزارة الإتصال تؤكد أن قناة لينا TV لم ولن تستفد الى يومنا هذا من الترخيص المسبق لمزاولة نشاطها السمعي البصري في الجزائر.”

وأضاف المصدر نفسه، “أن نشاط القناة يعتبر خارج الأطر القانونية المعتمدة وهو ما يقتضي الغلق النهائي والفوري لهذه القناة. وننتظر من السلطات المعنية بتنفيذ قراري سلطة الضبط السمعي البصري ووزارة الإتصال.”