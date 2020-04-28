الغلق شهرا كاملا لمخالفي الإجراءات الصحية الإلزامية

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، ان مخالفي الإجراءات الصحية الإلزامية سيتعرضون لمخالفات تصل إلى الغلق لمدة شهر كامل.

وأفادت المنظمة، في منشور لها على صفحتها الرسمية فايسبوك، أن السلطات الوصية بصدد إعداد نصوص تضع شروطا لممارسة النشاطات المرخص بها مؤخرا.

وأضافت المنظمة أن النصوص سيتم الإعلان عنها قريبا.

مشيرا في السياق ذاته أنها تتسم بالصرامة في حال مخالفة الإجراءات الصحية الإلزامية، وتصل الى الغلق مدة شهر كامل.

ودعت المنظمة التجار لتحمل المسؤوليته و تنظيم محلاتهم، موضحة أنهم إن تم تسجيل بعض السلوكات من المستهلكين غير مسؤولة فما عليهم سوى غلق المحل وتوقيف النشاط للحظات.