الـ”كان” تنطلق اليوم والمحاربون يستهدفون “النجمة الثالثة”

تعطى اليوم السبت، الـ 13 جانفي 2024، شارة انطلاق النسخة الـ 34 من منافسة كأس إفريقيا، والتي ستحتضنها كوت ديفوار إلى غاية الـ 11 فيفري المقبل.

وتنطلق الـ”كان” وسط توقعات بأن تكون واحدة من أقوى البطولات، في السنوات الماضية، في ظل الترشيحات التي تصب في كفة 5 أسماء كبيرة للتتويج، يتقدمها البلد المضيف إلى جانب البطل السنغال والبطل السابق الجزائر، وبدرجة أقل مصر والمغرب.

وستكون البداية سهرة اليوم السبت، من ملعب “الحسن واتارا” بالعاصمة أبيدجان، بمواجهة الافتتاح التي ستجمع الفيلة الإيفوارية بمنتخب غينيا بيساو. عقب حفل الافتتاح الذي سيحضره رئيس “الفاف” وليد صادي، الذي حل بدوره أمس في ساحل العاج.

ويراهن أشبال جمال بلماضي، في دورة كوت ديفوار، على رد الاعتبار إلى أنفسهم بعد خيبة النسخة الماضية، بخروجهم من الدور الأول. إلى جانب خسارة بطاقة العبور إلى مونديال 2022 بملعب تشاكر أمام الكاميرون، في اللقاء المشؤوم.

وسيدشن رفقاء محرز، المغامرة الإفريقية بعد غد الاثنين، بمواجهة منتخب أنغولا. وكلهم عزم على تحقيق انطلاقة قوية، تمهد لهم طريق “النجمة الثالثة” بالرغم من أن المأمورية صعبة. على اعتبار أن المنتخبات العربية باستثناء مصر. لم يسبق لها التتويج بالـ”كان” في أدغال القارة السمراء.