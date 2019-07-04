الـFCE يوضح بخصوص محمد رقيق

أوضح منتدى رؤساء المؤسسات ” FCE ” أن محمد رقيق المدعو “بشير” لم يكن مستشارا لدى المنتدى بل كان يشغل منصب مكلف بالتشريفات لدى علي حداد.

وفي بيان توضيحي قال منتدى رؤساء المؤسسات ان رقيق المتابع في قضايا فساد بمحمة الشراقة اليوم قدم نفسه انه مستشار إداري مكلف بالتنظيم بالمنتدى.

وقال البيان ان رئيس المنتدى بالنيابة منصف سعيد عثماني كان قد أبلغ المعني بان المنتدى لم يعد بحاجة الى خدماته.

وان الرئيس المنتخب للمنتدى محمد سامي عاقلي لم يستدعى المعني ولم يطلب خدماته من جديد، و ان رقيق حضر الجمعية العامة الانتخابية للمنتدى لطلب إعادة ادماجه، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الرئيس.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة اليوم بوضع رقيق و نجليه رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة.

بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة من قبل أشخاص لاستغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على منافع غير مستحقة.