الفاف تتلقى تعليمة خاصة من “الكاف” بخصوص ملاعب “الشان”

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، مراسلة خاصة من الاتحاد الإفريقي للعبة “الكاف”، بخصوص الملاعب المعنية باحتضان “الشان”.

وكشفت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، بأن “الكاف” طالبتها بعدم استعمال الملاعب المعنية باحتضان “الشان” ضمن مباريات الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

كما أوضحت الاتحاد الجزائري للعبة، بأن ملعب ميلود هدفي بوهران، بالتحديد، يحتاج لعماية خاصة، لضمان جاهزيتهـ بعد احتضانه آخر آخر مباراة للمنتخب الوطني.

وأكدت الفاف، بأن كل هذه الأسباب، هي ما أدت لتحويل مباراة شبيبة الساورة، ونادي غانوا، من ملعب وهران، إلى ملعب “الرويبة” بالعاصمة.