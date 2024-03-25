“الفاف” تحدد شروط اقتناء أجهزة الـ”VAR”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الاثنين، عن إطلاق منافصة وطنية ودولية من أجل اقتناء 4 أجهزة لتقنية “الفار” مجهزة بكامل أنظمة الاتصال، بما في ذلك محطة تدريب ثابتة.

ووضعت “الفاف” التي تعتزم تغطية كل لقاءات البطولة المحترفة الموسم المقبل بتقنية “الفيديو المساعد”، جملة من الشروط لاقتناء أجهزة الـ”فار”.

وأبرزها أن يكون الجهاز يضمن كاميرات عالية الوضوح وشاشات عرض، وخوادم تخزين البيانات، وبرمجة معالجة الفيديو، وأنظمة تسجيل وتشغيل فوري، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لتنفيذ نظام “الفار” بشكل فعال خلال مباريات كرة القدم.

كما شددت الاتحادية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، على أن تكون العربات واسعة بما يكفي لاستيعاب ما لا يقل عن 5 محطات عمل مريحة لمشغلي VAR.

وأن تكون المركبات أيضا مجهزة بتكييف الهواء. وتتوفر على الطاقة الكهربائية بشكل آمن، وأنظمة اتصال داخلية وخارجية، ويجب أن تتماشى مع معايير السلامة على الطرق.

إلى جانب ذلك، أفادت الاتحادية بخصوص “أنظمة الاتصال مع الحكام”. بأنه يجب أن يتم دمج نظام اتصال فعال في كل عربة للسماح بالتواصل الفوري بين مشغلي VAR والحكام على الميدان.

كما يجب تكون أنظمة الاتصال موثوقة وآمنة وتسمح بنقل واضح وفوري للمعلومات الحاسمة خلال المباريات.

إلى جانب أن تكون جميع المعدات والأنظمة المقترحة مصدقة مسبقًا. من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لضمان توافقها مع المعايير واللوائح السارية.